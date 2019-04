Campania: ad Acerra (Na) intitolato al vescovo Riboldi il primo Circolo Didattico

- Con deliberazione di giunta comunale n. 65 del 23 aprile 2019, l'amministrazione comunale di Acerra (Na), riunita dal sindaco Raffaele Lettieri, ha deciso di intitolare il Primo Circolo didattico di Acerra al vescovo Don Antonio Riboldi, insediatosi in città nel 1978 e deceduto a dicembre 2017. La giunta ha espresso parere favorevole alla richiesta del dirigente scolastico del primo circolo, dopo aver ricevuto anche l'autorizzazione del Ufficio territoriale di Governo sull'intitolazione. Con tale decisione, è stato scritto nelle motivazioni, la giunta municipale ha fatto sapere di aver voluto: "rendere omaggio a Don Antonio Riboldi, vescovo della Città di Acerra. Fin dal suo insediamento nel 1978 ha profuso il suo impegno a favore dell'intera comunità civile a difesa dei più deboli, dei terremotati, dei disoccupati, baluardo della legalità ha condotto con impegno e senza risparmio di energie una costante azione di contrasto alla camorra. Per il suo impegno il vescovo Riboldi rappresenta per il territorio e la comunità di Acerra una figura di riferimento, di riscatto, di rinascita e di incessante ricerca della verità, espressione di spiccata vivacità culturale e promotore di eventi culturali aperti alla cittadinanza. Per la particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni per il rispetto delle regole, della legalità, dei sani principi e valori morali ed etici, Don Antonio Riboldi è stato ed è cristallino esempio di educatore rappresentando un prezioso patrimonio di cui la comunità di Acerra deve fare tesoro". (Ren)