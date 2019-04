Agroalimentare: Coldiretti, da domani contadini in piazza a Sorrento (2)

- Nella stalla, curata dall'Associazione italiana allevatori, ci saranno esemplari di animali napoletani in via di estinzione. Si potranno ammirare tre vacche Agerolesi, che la Fao considera dal 1992 a rischio estinzione. Ne sopravvivono ad oggi 350 capi. Ci sarà anche il Cavallo napoletano, di cui sopravvivono solo 26 esemplari in tutto il mondo, di cui uno negli Stati Uniti. Dagli Angioini ai Borbone, tutti i re di Napoli ne furono appassionati. Dichiarato estinto agli inizi del Novecento, la razza è stata recuperata negli anni Novanta da Giuseppe Maresca, proprietario di una torrefazione e grande appassionato di cavalli. Dopo tante vicissitudini, la razza napoletana è ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura con un proprio registro. Spazio anche all'educazione ambientale con l'agriasilo e i laboratori didattici, curati da Coldiretti giovani impresa e Coldiretti donne impresa, dove bambini e ragazzi potranno scoprire la ricchezza della biodiversità contadina, attraverso esperienze dirette con i prodotti della terra. Nelle mattinate del 26 e 27 aprile sarà possibile partecipare al progetto educativo "BiciAmica", a cura di Acsi ciclismo, volto a sensibilizzare i bambini verso l'attività sportiva attraverso l'utilizzo della bicicletta da coniugare ad un corretto stile alimentare, fondato sulla dieta mediterranea. I bambini dai 3 ai 12 anni parteciperanno ad una caccia al tesoro tra i gazebo di Campagna amica. (Ren)