Napoli: sabato e domenica il congresso internazionale di podologia al Sacro Cuore (2)

- "Il piede - ha continuato Di Stasio - non può essere trattato senza conoscere la condizione fisiopatologica del paziente. Occorre un'accurata anamnesi fisiologica, familiare, patologica remota e prossima. Nell'anamnesi patologica prossima importante è l'esame obiettivo e l'attenta valutazione eziopatogenetica del sintomo dolore. L'esame obiettivo podologico è l'insieme delle manovre diagnostiche effettuate dal podologo per verificare la presenza dei segni, o sintomi obiettivi, indicativi di una deviazione dalla condizione di normalità fisiologica e si distingue in esame locale degli arti inferiori ed esame funzionale biomeccanico, quest'ultimo è prevalentemente clinico e viene effettuato attraverso test valutativi ed eventualmente strumentali". Il chirurgo Scaramuzzino ha aggiunto: "In molti casi, e sono purtroppo oltre 700mila, bisogna ricorrere all'amputazione di una o più dita o di tutto il piede. Per evitarla bisogna puntare sulla prevenzione, sin da bambini. E il congresso, che è dedicato alla biomeccanica del piede, punta proprio sulla prevenzione nelle sue 3 principali declinazioni. Quella generalizzata, innanzitutto, nei bambini e negli adulti. Poi quella primaria, nella neuropatia, nella vasculopatia, nelle deformità acquisite, nelle lesioni preulcerative". "Infine - ha concluso Scaramuzzino - la prevenzione secondaria, che interviene dopo un'ulcera o addirittura dopo l'amputazione". (Ren)