Campania: Castaldo (M5s), domenica a Crispano (Na) il via ufficiale alla campagna elettorale

- "Domenica alle ore 18.30 saremo a Crispano in Via Lutrario per inaugurare il nostro 'spazio 5 stelle'". Lo ha dichiarato il candidato sindaco M5s al comune di Crispano, Filippo Castaldo. "Sarà un'occasione - ha proseguito Castaldo - per dare il via ufficialmente alla campagna elettorale. È arrivato il momento di rendere Crispano una città libera da vecchi politici e comitati d'affari che hanno imbrigliato l'effervescenza culturale ed economica della nostra terra. Sarà una fantastica occasione per abbracciarci, conoscerci e presentare alla cittadinanza le linee programmatiche e le proposte del Movimento 5 stelle per il comune di Crispano". "Insieme - ha concluso Castaldo - possiamo cambiare questo paese". Saranno presenti, oltre a tutti i candidati alla carica di consiglieri comunali, il sottosegretario Vincenzo Spadafora, la deputata Conny Giordano e il consigliere regionale Tommaso Malerba. A margine della serata, l'accompagnamento musicale di Luca Caiazzo in arte Lucariello.(Ren)