Tennis: Bertola (M5s) su Atp Finals a Torino, vince gioco di squadra Comune-governo

- "Ospitare le Atp Finals dal 2021 al 2025 è un risultato straordinario. Vince il gioco di squadra tra Comune di Torino e governo, vince il tandem tra istituzioni che lavorano per lo sviluppo di questo territorio". Così Giorgio Bertola, consigliere regionale uscente e candidato alla presidenza della Regione Piemonte per il Movimento 5 stelle, commenta l’assegnazione a Torino delle Atp Finals di tennis: "In questo modo la città diventa, ancora di più, protagonista nel mondo dello sport grazie ad un evento di richiamo mondiale. Una rassegna che porterà grande visibilità a Torino evitando, allo stesso tempo, impatti traumatici sui fondi pubblici e sul territorio - prosegue Bertola - . Il prossimo governo regionale dovrà dialogare, al meglio, con Comune e Governo per gestire le prossime fasi di questo importante evento internazionale". (Rpi)