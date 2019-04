Regionali Piemonte: Cirio, tutti i nostri candidati firmeranno impegno sì Tav (2)

- "La Torino-Lione va fatta e dobbiamo essere chiari: per questo qualsiasi candidato deve dire prima se è favore o meno dell'infrastruttura, come i nostri - ha aggiunto Cirio - . È un'operazione di trasparenza, ma anche di impegno per il futuro del Piemonte. Sul Tav, così come sulla Asti-Cuneo, c'è bisogno che gli elettori possano mettere al sicuro il proprio voto: noi sappiamo che chiunque sarà dentro del centrodestra avrà in animo le infrastrutture, che non vuol dire rinunciare all'ambiente". (Rpi)