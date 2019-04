Regionali Piemonte: Chiamparino risponde a Cirio, se vuole il Tav si rivolga alla Lega

- “Invece di far firmare dichiarazioni di principio sulla Tav che lasciano il tempo che trovano, il candidato del centrodestra alle regionali si rivolga all’azionista di maggioranza della sua coalizione, quella Lega che a Roma governa con i 5stelle e che prima ha fermato la Tav e poi rinviato ogni decisione a dopo le elezioni per tenere in piedi governo e poltrone, mettendo a forte rischio i finanziamenti europei e la prosecuzione dell’opera". Così Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte e candidato alle prossime regionali nella coalizione del centrosinistra, risponde ad Alberto Cirio, il candidato del centrodestra. "Noi in questi anni, con questa maggioranza, ci siamo spesi in prima persona al Cipe, nell’Osservatorio e presso il governo per far aprire i cantieri di cui il governo Conte-Salvini-DiMaio ha bloccato il proseguimento”. (Rpi)