Musei: al Museo Madre si celebra centenario della nascita di Merce Cunningham

- L'unica celebrazione italiana, in occasione del centenario dalla nascita dell’artista statunitense Merce Cunningham, pioniere della post-modern dance americana, si terrà al Museo Madre di Napoli. Si parte domenica 28 aprile, alle 18 e alle 19, per Cunningham Centennial Solos - Museo Madre (ingresso con Courtesy Ticket di 4 euro fino a esaurimento posti disponibili): nella Sala Re_PUBBLICA Madre del museo d'arte contemporanea della Regione Campania, dove i danzatori Luke Ahmet e Thomasin Guelgec eseguiranno 8 assoli presentati a Londra, il 16 aprile scorso, nel giorno della nascita dell'artista, nell'ambito di Night of 100 Solos: A Centennial Event. Gli 8 assoli saranno montati al Madre da Daniel Squire, storico danzatore della Merce Cunningham Company, ed insegnante della Merce Cunningham technique al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra.(Ren)