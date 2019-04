Napoli: Borrelli (Verdi), sconcerto per l'aggressione ai danni di un cameriere dell’est in pizzeria

- "Un giovane cameriere dell'Est sarebbe stato preso a schiaffi da altri membri del personale di una pizzeria di via Tribunali a Napoli. Il fatto sarebbe emerso in seguito ad una recensione su Tripadvisor che avrebbe reso noto l'accaduto". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker radiofonico Gianni Simioli. "Il cameriere, deputato a prendere le comande, sarebbe arrivato ai tavoli quasi in lacrime e con i segni dello schiaffo in pieno viso – hanno aggiunto i due -. Stando al racconto di alcuni avventori la scena avrebbe provocato l'indignazione dei presenti con alcune persone che avrebbero abbandonato la pizzeria. Una ragazza ha raccontato durante ‘La radiazza’ su Radio Marte che il proprietario si sarebbe presentato in sala per giustificarsi, affermando che il ragazzo, non riportando correttamente le comande, avrebbe potuto omettere intolleranze e allergie. Intervenuto in trasmissione l'uomo ha poi affermato che il cameriere sarebbe stato colpito da un altro lavoratore che sarebbe già stato allontanato". "Situazioni del genere non dovrebbero mai verificarsi. Nessuno ha il diritto di usare violenza contro il prossimo, a maggior ragione sui luoghi di lavoro", hanno concluso Borrelli e Simioli. (Ren)