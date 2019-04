25 aprile: Ronghi (Sud protagonista), abolire ricorrenza e pacificare l'Italia con il 4 novembre

- "Abolire il 25 aprile e pacificare l'Italia con un'unica ricorrenza: quella del 4 novembre, che celebra la Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate". Così il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, candidato alle elezioni europee, nella Circoscrizione Italia Meridionale, con Giorgia Meloni, nella lista di FdI."Lo dico da sudista e con addosso le ferite inferte al Sud da un'unificazione dell'Italia nella quale il popolo meridionale ha pagato un prezzo alto, con massacri di civili inermi, come accadde il 6 agosto 1863, quando, nelle officine di Pietrarsa, i bersaglieri italiani spararono sui lavoratori meridionali" – ha aggiunto Ronghi, per il quale "il 25 aprile è una ricorrenza che divide e riapre quelle ferite e che vede le organizzazioni della cosiddetta 'Resistenza' dare vita, in occasione di questa data, ad un attacco organizzato ed 'istituzionalizzato' al fascismo che, comunque, ha segnato un'epoca importante della storia dell'Italia”. “Bisogna porre fine a questi conflitti e realizzare la pacificazione nazionale – ha concluso Ronghi -, e concentrarsi sull'obiettivo più importante: la vera unità di Italia, anche sul piano sociale ed economico, con il superamento dei gap del Sud, indispensabile per la crescita dell'intero Paese". (Ren)