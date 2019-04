Napoli: Casciello (FI), si accertino responsabili raid redazione de il Roma. Tutela ai giornalisti

- "Il raid malavitoso nella redazione del quotidiano Roma a Napoli in via Chiatamone non solo inquieta, ma conferma quanto sia difficile per i giornalisti campani non piegarsi ad alcuna intimidazione e quanto sia fondamentale il lavoro che ogni giorno svolgono per la buona informazione a tutela della legalità e per lo sviluppo civico e culturale delle nostre comunità". Così in una nota l'onorevole Gigi Casciello di Forza Italia. "Auspico non solo che le autorità preposte individuino in tempi brevi i responsabili ma assicurino la più adeguata tutela ai colleghi del Roma perché possano continuano a svolgere in libertà e sicurezza il proprio lavoro" ha concluso il deputato azzurro. (Ren)