Napoli: Borrelli (Verdi), imbrattano Galleria Umberto con scritte pro Sarri. Contattato ex-tecnico per lezione ai teppisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vergogna che si è consumata nella giornata di lunedì all'interno della Galleria Umberto. Un gruppetto di giovani teppisti ha imbrattato con scritte pro Sarri e disegni osceni le pareti della galleria, tentando peraltro di aggredire chiunque si permetteva di rimproverarli. Si tratta di un atto vandalico vergognoso che abbiamo già segnalato alle forze dell'ordine. Una mortificazione della bellezza di un luogo simbolo di Napoli". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. "Abbiamo contattato l'ex tecnico del Napoli portando alla sua attenzione questo spiacevole episodio – hanno aggiunto -, invitandolo a realizzare un video in cui spiega ai ragazzi che non è questo il modo di comportarsi in un contesto civile. Speriamo che le sue parole possano essere da monito e far capire a questi ragazzi che il vandalismo è un comportamento indegno". "Durante la Pasquetta, tra l'altro, la galleria è diventata un mercatino abusivo di borse e portafogli contraffatti. Gli abusivi hanno allestito un suk a pochi metri dai negozi che, spesso e volentieri, rivendono articoli simili ma originali – hanno concluso Borrelli e Simioli -. Al di là del pessimo spettacolo di un monumento trasformato in bazar c'è da tenere conto del danno economico arrecato agli esercizi commerciali che si ritrovano a fare i conti con la concorrenza sleale degli abusivi a pochi metri dalle loro vetrine". (Ren)