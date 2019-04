Ambiente: Borrelli (Verdi), chiarire circostanze incendio in Oasi dei Variconi a Castel Volturno

- "Riponiamo massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine con l'augurio che riescano a fare chiarezza quanto prima sulla matrice dell'incendio che ha interessato, nella notte tra lunedì e martedì, l'Oasi dei Variconi, nel comprensorio di Castel Volturno. I vigili del fuoco hanno scartato la possibilità che le fiamme siano state generate dall'autocombustione. Non è da escludere dunque la pista dolosa. Qualora tale ipotesi dovesse essere confermata saremmo di fronte ad un fatto particolarmente inquietante". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce locale del Sole che ride Giovanni Sabatino, presidente dell'Ente regionale riserva naturale Foce Volturno, Costa di Licola e Lago Falciano e il portavoce dei Verdi in Campania Vincenzo Peretti. "L'Oasi dei Variconi è un luogo di altissimo valore naturalistico – hanno aggiunto -. Stiamo parlando di uno stagno salmastro che è crocevia delle rotte migratorie di molte specie di uccelli acquatici. L'intera area è interessata da un'opera di riqualificazione condotta grazie ai fondi erogati dalla Regione Campania. E' un vero peccato che l'incendio abbia danneggiato le strutture”. “Per prima cosa dovranno essere caratterizzati e rimossi i resti, un’attività che richiede tempi tecnici sul piano burocratico. Occorrerà dunque del tempo prima che tutto torni ad essere come prima", hanno concluso. (Ren)