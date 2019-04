Napoli: la sesta edizione Bagnoli Jazz Festival dal 10 al 12 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10, 11 e 12 maggio si terrà la sesta edizione del Bagnoli Jazz Festival, Bagnoli Power e Vineapolis regalano al quartiere una tre giorni di buona musica e garantito divertimento. La kermesse si terrà nello spazio antistante la pregiata Enoteca, a ridosso dei giardinetti di Viale Campi Flegrei, a Napoli, dove sul palco si avvicenderanno 50 musicisti. Anche quest'anno il Festival garantirà un ricchissimo ed importante programma musicale, tre serata di cultura e condivisione. 10 maggio: gli AMA Jazz, giovani jazzisti ancora allievi, apriranno il Festival; Mario Nappi, con il suo talento riconosciuto in tutta Europa, suonerà in duo con Federico Luongo e concluderà poi in Trio con il guest sax americanapoletano di Enzo Anastasio, che ha già omaggiato Pino Daniele; Sasa Mendoza, presenza costante del Festival. 11 maggio: Gli “Anemanera”, apriranno la seconda giornata della kermesse, prog rock e tradizione che parla Napoletano; l'immenso Carlo Faiello, con la sua world music che pesca nella tradizione colta e suonerà le sue composizioni in sestetto; La Scatt Gatt Orchestra, melting polt musicale, che vedrà 12 musicisti sul palco; Sortite musicali della Bandarotta Bagnoli di Gianluca Salerno. 12 maggio: Mirko Gisonte ed il suo TarantaFlamenco presenta il suo nuovo album e gli Hermanos a Virtuoso Guitar Trio presenteranno, inoltre, in prima nazionale, il loro docufilm su Bagnoli. Gli Hermanos (Max Puglia, Nico Di Battista e Francesco Cavaliere) presentano un cortometraggio che fotografa lo stato dell’arte del loro quartiere. Numerose testimonianze (Bennato, Faiello, Paone, Zurzolo, Gallo etc.) ed un estratto di un loro concerto insieme al Grammy Award Drummer Horacio “el negro” Hernandez per il Bologna Jazz Festival.(Ren)