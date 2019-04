Napoli: sabato e domenica il congresso internazionale di podologia al Sacro Cuore

- Sabato e domenica presso l'Auditorium dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore si terrà il congresso internazionale di podologia e podiatria sul tema "Piede complicato da patologie croniche", a cui partecipano specialisti provenienti da tutto il mondo. Il meeting è stato organizzato dal podologo Gaetano Di Stasio, coordinatore del comitato scientifico, in collaborazione con il chirurgo vascolare Lanfranco Scaramuzzino, con l'Associazione europea dei podologi, la Società italiana di Flebologia, presieduta dal chirurgo Gennaro Quarto della Federico II di Napoli, l'Associazione Italiana Ulcere Cutanee, il Coordinamento nazionale associazioni professionali sanitarie e il Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. In programma 3 sessioni di discussione e dibattiti su 'Reumatologia, evoluzione biomeccanica', 'Infezione e wound care dell'arto inferiore' e 'Diabete ed evoluzione biomeccanica'. "La metà dei nostri pazienti è a rischio ulcere perché si tratta di soggetti complicati da patologie croniche come diabete, vasculopatie, reumatismi, neuropate, nefropatie". Lo ha dichiarato Di Stasio. "In questi casi - ha proseguito il podologo - bisogna fare prevenzione attiva interpretando i primi segni, trattando le lesioni preulcerative o indirizzando allo specialista in presenza di fattori di rischio di competenza medica, fondando la propria azione su protocolli e procedure che facciano riferimento a linee guida basate sull'evidenza o comunque sulla migliore pratica clinica disponibile: le ulcere cutanee sono tanto diffuse da assumere ruolo di malattia sociale". (segue) (Ren)