Napoli: Borrelli, Buono e Gaudini (Verdi), solidarietà ai giornalisti de 'il Roma'. Atto vile e ingiustificabile

- "Esprimiamo massima solidarietà alla redazione del quotidiano ‘Roma’ dopo che, nella notte tra martedì e mercoledì, la sede del giornale è stata devastata da ignoti". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e giornalista professionista Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali del Sole che ride Stefano Buono e Marco Gaudini. "Quello che si è consumato è un atto vile e ingiustificabile – hanno aggiunto -. Riponiamo la massima fiducia nelle forze dell'ordine e auspichiamo che i responsabili possano essere identificati e puniti quanto prima. Il ‘Roma’ rappresenta un presidio di pluralità e un baluardo dell'informazione a Napoli con tanti giornalisti che, ogni giorno, profondono il massimo impegno per raccontare quello che accade in città”. “Intimidazioni di questo genere non fermeranno il diritto dei giornalisti ad informare e a condurre nel modo più scrupoloso possibile il loro lavoro", hanno concluso Borrelli, Buono e Gaudini. (Ren)