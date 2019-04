Spettacoli: da domani al 1 maggio tre concerti de "La meglio gioventù" a Ravello

- Dopo il successo del debutto dello scorso 17 aprile, continuano gli appuntamenti della "Meglio gioventù", il ciclo di concerti organizzato dalla Fondazione Ravello in collaborazione con i conservatori della Campania e di altre città ospiti della città della musica. Tre gli appuntamenti, dal 25 aprile al 1 maggio, che accompagneranno turisti e appassionati durante il ponte di festa. Si partirà domani alle 11.30 al Duomo di Ravello con lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi che verrà eseguito dall'Orchestra d'archi del Conservatorio di musica 'Giuseppe Martucci' di Salerno, diretta dalla giovane bacchetta del maestro Ivan Antonio. Il soprano Anna Corvino e il mezzo soprano Lucia Branda saranno le voci soliste. Sabato alle 20, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, spazio all'Orchestra ritmico sinfonica del Conservatorio di musica 'S. Pietro a Majella' di Napoli diretta da Mariano Patti con l’”Omaggio a Bernstein”. Mercoledì 1 maggio alle 19, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, sarà la volta del Conservatorio di musica 'Domenico Cimarosa' di Avellino che proporrà le “Variazioni su un tema rococò op. 33 per violoncello e orchestra” ed il “Concerto per pianoforte e orchestra n.1 “di Čajkovskij. Sul podio Giuseppe Camerlingo con al pianoforte Angelo Gala e al violoncello Gabriele Melone. (Ren)