Napoli: domenica torna appuntamento con Perfetti (S)conosciuti

- Domenica prossima, 28 aprile dalle ore 19.00, allo Slash Plus in Via Gemito, 20 torna l'aperitivo networking di Perfetti (S)conosciuti con il secondo episodio del format "on stage", un palco aperto dove raccontare il meglio di Napoli e dintorni. "C'è un mondo oltre le oleografie e la cartolina del Vesuvio, la comunicazione e le arti visive, il design nella sua accezione più ampia vive nelle esperienze di tanti giovani che sperimentano e stanno cambiando il volto della città". Così Gabriele Dandolo, ideatore e moderatore del Talk dal titolo "Napoli Design: comunicazione e arti visive in città". I protagonisti del secondo appuntamento di Perfetti (S)conosciuti – On Stage sono artisti, architetti, brand designer, fotografi che vivono e lavorano a Napoli e saranno fonte di ispirazione per i partecipanti all'aperitivo networking. Un'occasione per condividere il pensiero creativo e le strategie per rendere unici e vincenti progetti e idee per il futuro. A salire sul palco dello Slash Plus, Vincenzo Noletto e Alessandra Finelli, fotografi con una passione per lo storytelling e la street photography; Marco Stefanelli, designer e grafico, un piemontese trapiantato a Napoli; Antonello Colaps, direttore creativo di "Dopolavoro"; Matilde De Feo, performer, filmmaker, cultural worker e Salvatore Iodice che racconterà la storia di "Miniera", il laboratorio artistico dei Quartieri Spagnoli. Durante l'incontro, organizzato con la collaborazione della The Gap Agency, ci sarà modo di confrontarsi e scambiarsi nuovi spunti al fine di promuovere e valorizzare i talenti e la cultura del progetto. Un'occasione per chi ha deciso di costruire il proprio futuro a Napoli di riunirsi in un luogo fisico ed ascoltare altri talenti che raccontano storie di successi e sconfitte, sogni e progetti per il futuro, scambiandosi contatti e idee. Non mancherà la parte di intrattenimento con la selezione musicale di Jesuon, dj resident dello Slash Plus, sorseggiando un drink con il buffet offerto dall'organizzazione.(Ren)