Salerno: domani inaugurazione centro culturale a Albanella

- Domani, giovedì 25 aprile (ore 19.30), ad Albanella, in località Santa Sofia, sarà inaugurato il museo-hangar, un centro per eventi artistici e culturali, con un'area teatro all'aperto. "Il progetto iniziale, denominato "Magna Graecia", venne finanziato con 1.300.000 euro, che dovevano servire per la realizzazione di un tempio e un teatro in stile greco in calcestruzzo cementizio armato. Venne poi bloccato e sostituito con una nuova idea di riqualificazione urbana, che prevedeva anche il recupero del centro storico: al posto del tempio venne definita la costruzione del museo, concepito come una struttura dal design moderno incastonata nell'ambiente naturale dell'area collinare di Santa Sofia. I lavori vennero appaltati nel 2010, ma dopo circa un anno si fermarono per la mancanza di fondi", si legge in un comunicato. La struttura occupa si trova all'interno della villa comunale, chiusa ormai da decenni, e sovrasta l'impianto sportivo e il santuario di Santa Sofia. Per consentirne il completamento, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Josca, ha recuperato fondi europei per un totale di circa 400.000 euro. (segue) (Ren)