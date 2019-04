Salerno: domani inaugurazione centro culturale a Albanella (2)

- All'interno del museo saranno ospitate mostre estemporanee e saranno esposti alcuni reperti archeologici rinvenuti sul territorio di Albanella, in un progetto più ampio che consentirebbe l'inserimento del territorio come tappa all'interno di percorsi turistici legati a Paestum e all'area dei templi. "L'infrastruttura punta ad essere un punto di ritrovo per la comunità, con i suoi 500 metri quadri di spazio su entrambi i piani. La rampa esterna è invece una sorta di passeggiata panoramica, attrezzata anche per ospitare mostre all'aperto, che partendo dal giardino esterno attraversa l'interno e fuoriesce sul tetto scoperto. Questo è costituito da un'area panoramica in pendenza, una sorta di terrazza adatta ad ospitare manifestazioni di qualunque genere, soprattutto in estate. Il piano inferiore è invece pensato come un enorme spazio, un "contenitore di stimoli" per eventi legati all'arte, alla cultura e al turismo. Al primo piano, a cui è possibile accedere tramite scale o ascensore, ci sono invece delle stanze più piccole, i servizi igienici e un deposito per le opere d'arte che dovranno essere esposte", ha concluso il comunicato. Dopo il taglio del nastro, si svolgerà il concerto del gruppo "Osanna", che rientra negli eventi previsti per il progetto "Un libro sotto le stelle 2018". (Ren)