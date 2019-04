Sanità: Borrelli (Verdi), al Loreto Mare divaricatore dimenticato nel ventre di una donna dopo un intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre chiarificare in maniera limpida quello che è accaduto durante l'operazione chirurgica all'ospedale Loreto Mare in cui l'equipe ha dimenticato un divaricatore nell'addome di una donna. Nelle more delle risultanze dell'inchiesta interna avviata dall'Asl Napoli 1 abbiamo chiesto che i chirurghi implicati nella vicenda siano sospesi dal servizio". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Dimenticare un ferro chirurgico nell'addome di una donna durante un'operazione è un fatto di estrema gravità. Qualora siano confermate le risultanze che sono emerse occorrerà sanzionare con la massima severità le negligenze. E' inaccettabile che un cittadino che si affida alle cure di una struttura pubblica rischi la propria salute in questo modo".(Ren)