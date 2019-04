Regionali Piemonte: presentata la lista "Chiamparino presidente", c'è anche l’ex sottosegretario Luigi Bobba

- Sergio Chiamparino, governatore uscente della Regione Piemonte, ha annunciato oggi la lista “Chiamparino presidente” con cui correrà per la conferma alla presidenza. E' così composta: Luigi Bobba (PD), Stefano Costa (PD), Gianna Pentenero (PD), Mauro Salizzoni (PD), Matilde Casa (Italia in comune), Maria Carla Chiapello (Moderati), Mario Dogliani (LUV), Giovanna Giordano Peretti (Chiamparino per il Piemonte del sì), Silvja Manzi (+ Europa), Alfredo Monaco (Chiamparino sì-Demos). “Paritaria dal punto di vista del genere, in essa trovano rappresentanza tutte le formazioni politiche e civiche che hanno deciso di sostenere la mia candidatura, nonché alcune sensibilità politiche e culturali, laiche e cattoliche, importanti per offrire una rappresentanza piena a tutte le articolazioni della comunità piemontese - commenta il presidente della Regione - . A loro va il mio convinto ringraziamento". (segue) (Rpi)