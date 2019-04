Napoli: dal 13 al 17 maggio a Castellammare la "Settimana del lavoro" della Fondazione Oiermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma dell’evento. Lunedì 13: laboratorio "Design your life. Progetta il tuo futuro". Ore 9.00: Scenari, strumenti ed idee per lavorare nel 2020 ed oltre. Ore 11.00: seminario di approfondimento "Competenze e risvolti professionali" per confrontarsi con professionisti operanti in diversi settori, sugli sbocchi professionali intrinseci nei titoli di studio offerti dagli enti di formazione locali. Martedì 14: convegno "Il capitale territoriale: tra vocazioni e risorse". Ore 18.30 - Un piano di marketing per il territorio è possibile? Il caso "Napoli experience". Esperienze locali di valorizzazione di risorse e prodotti tipici. Mercoledì 15: laboratorio "Dall'idea alla realtà". Ore 18.30 - strumenti di progettazione d'impresa: metodo Smart. Strumenti di finanza agevolata per aspiranti imprenditori e Pmi. Giovedì 16: laboratorio "Job day: la domanda incontra l'offerta". Dalle ore 9.00 alle 13.00: revisione cv e tecniche di approccio per un colloquio di lavoro efficace. Ore 15.00 - 18.00: colloqui di lavoro con aziende locali. Venerdì 17: spazio ai giovani. Ore 19.00: Happy hour sul lavoro, tavola rotonda dei Forum dei giovani locali. Premiazione del concorso di idee "Lavoro e territorio – Spazio ai giovani". La partecipazione ai laboratori è gratuita ed accessibile attraverso il form online, sulla pagina Facebook dedicata all'evento. (Ren)