Napoli: Borrelli (Verdi), sostegno all'associazione Sisto Riario Sforza contro la chiusura del complesso Incurabili

- "Sosteniamo con tutte le nostre forze le attività dell'associazione Sisto Riario Sforza, dedicata a un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, che, a Forcella, si prodiga per offrire visite specialistiche gratuite e generi di prima necessità, tra cui anche medicinali e alimenti, ai meno abbienti". Lo ha dichiarato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli insieme al conduttore de 'La Radiazza' su Radio Marte Gianni Simioli. "L'associazione - hanno proseguito Borrelli e Simioli - opera presso la chiesa di San Tommaso a Capuana, in via Tribunali 216. Lì anche a Pasqua e pasquetta si effettueranno visite specialistiche gratuite e, dietro prescrizione medica, verranno distribuiti medicinali a chi non può permettersi di acquistarli. I medici che prestano attività volontaria presso l'associazione provengono da centri di eccellenza come il Pascale. L'associazione, nata dall'impegno di un pensionato Modestino Caso, si prende cura dei meno abbienti anche attraverso la distribuzione di generi di prima necessità come vestiario e alimentari. L'attività dell'associazione Sisto Riario Sforza proseguirà anche durante i giorni di festa con iniziative di solidarietà a favore dei meno fortunati. Bisogna sostenere molto il volontariato sanitario che permette a chi non riesce a raggiungere fisicamente gli ospedali di essere curato e aiutato". "Chiunque volesse collaborare - hanno concluso Borrelli e Simioli - può fornire generi alimentari, appendiabiti, capi di vestiario o semplicemente un'offerta economica che può essere conferita attraverso uno specifico Iban".(Ren)