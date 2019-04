Napoli: in primavera previste tre domeniche senza auto

- Tre le domeniche ecologiche di primavera: il 28 aprile, 12 maggio e 9 giugno, quando ci sarà il blocco della circolazione dei veicoli dalle 9,30 alle 13 nella parte del territorio comunale indicata nella disposizione dirigenziale n. 1 del 16 aprile 2019. Previsto il potenziamento del trasporto su gomma di Anm e il servizio di taxi collettivo. "Le Domeniche ecologiche oltre a rappresentare uno strumento per migliorare la qualità dell'aria – ha detto l'assessore all'Ambiente Del Giudice - sono un'occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi degli spazi urbani”.(Ren)