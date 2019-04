Napoli: approvato il bilancio di previsione 2019

- Nella notte, dopo una seduta durata tredici ore durante la quale si sono susseguiti numerosi interventi dell’opposizione contro l’impianto generale del testo, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2019. Illustrato all’Aula dall’assessore al Bilancio Enrico Panini, il documento è stato approvato con 23 voti favorevoli e 4 contrari. “Credo sia il miglior bilancio dal 2011, che mi rende orgoglioso della Giunta e dell’amministratore”, ha dichiarato il primo cittadino Luigi de Magistris, aggiungendo un ringraziamento all’opposizione “per aver contribuito in modo critico, costruttivo e senza ostruzionismo fine a sé stesso”. Commentando l’approvazione del bilancio, il sindaco ha colto l’occasione per sottolineare la disparità di trattamento del Governo all’indomani del Salva Roma e a fronte dei tagli, pari a 110 milioni di euro. de Magistris ha messo in evidenza il dato secondo cui, in otto anni, Napoli non avrebbe privatizzato servizi di rilevanza costituzionale. Reputato di decisiva rilevanza dal primo cittadino, inoltre, l’accordo siglato con la Cassa depositi e prestiti volto a impedire la svendita del patrimonio cittadino. Il sindaco ha evidenziato, quindi, la connessione del bilancio al Piano strategico della Città metropolitana, che destinerà alla città di Napoli 110 milioni per investimenti nel verde urbano, strade, scuole e monumenti. (Ren)