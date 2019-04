Sanità: Asl, nel ponte di Pasqua pediatri disponibili in 13 Comuni del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 aprile al 1 maggio il pediatra presente tutti i giorni, anche durante i giorni di festa, in 13 Comuni del territorio dell'Asl Napoli 2 Nord. Da Ischia ad Acerra nei giorni festivi e prefestivi dalle 8.00 alle 20.00 sarà possibile recarsi presso uno degli ambulatori allestiti dall'Azienda sanitaria presso i Distretti sanitari e, gratuitamente, far visitare bambini e ragazzi in età compresa tra gli 0 e i 16 anni. Negli altri giorni si potrà far riferimento al proprio pediatra di famiglia. L'iniziativa, hanno fatto sapere dall’Asl Napoli 2 Nord, fa seguito al Decreto dirigenziale 70 della Regione Campania, che ha lanciato il progetto Cosped, al fine di ridurre gli accessi inopportuni in pronto soccorso da parte dei bambini e degli adolescenti. Ad accogliere i piccoli ci saranno, gratuitamente e senza bisogno di alcuna prenotazione o prescrizione, medici specialisti in pediatria che hanno dato la propria disponibilità a coprire i turni degli speciali ambulatori allestiti per l'occasione nel corso di questo lungo ponte di feste. L'elenco completo di ambulatori, giorni ed orari di attività è consultabile sul sito dell'ASLwww.aslnapoli2nord.it e sulla pagina Facebook "Asl Napoli 2 Nord". (Ren)