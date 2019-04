Lavoro: Ronghi (Sud protagonista), solidarietà ai lavoratori American laundry

- "Il prefetto di Napoli convochi al più presto il tavolo di confronto richiesto dai sindacati e adotti tutte le possibili iniziative per salvare il futuro occupazionale di American Laundry, che è a grave rischio". È quanto ha affermato il segretario Federale di "Sud protagonista", Salvatore Ronghi, che, stamani, ha incontrato i lavoratori presso la sede dell'azienda, a Napoli. "Ho avuto modo di esprimere profonda solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, che trascorreranno una infelice Pasqua a causa di questa brutta situazione, e di apprezzare l'ottimo lavoro che i commissari straordinari stanno facendo per non disperdere questo patrimonio di competenze e non vanificare il futuro di un'azienda, che è in fase di rilancio", ha aggiunto Ronghi, che ha anche sollecitato il presidente della Regione De Luca "ad incontrare le organizzazioni sindacali per evitare che Soresa assuma iniziative che vanificherebbero l'ottimo lavoro che stanno facendo i commissari e che manderebbero per strada 400 famiglie". (Ren)