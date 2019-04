Agricoltura: il 5 maggio a Reggio la festa della Cooperativa la Collina

- E' prevista per domenica 5 Maggio presso la cooperativa “La Collina” a Codemondo di Reggio Emilia, una festa in campagna con una serie eventi dalle 10 alle 19 per promuovere l'agricoltura biologica. Secondo quanto si legge in una nota, durante l'intera giornata saranno presenti attività per bambini, stand con prodotti locali (di seguito l'elenco degli espositori presenti), spettacoli e conferenze. E’ prevista in particolare una tavola rotonda dal titolo: “Consumare meno, mangiare meglio, combattere lo spreco per un cibo più giusto, al giusto prezzo” con Luca Falasconi, co-fondatore e socio di Last Minute Market, Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì ed Enea Burani, Coop. Agricola La Collina. Modera: Gabriella Facondo, giornalista. Seguiranno degustazione guidata: la bellezza della sobrietà a cura dell’Associazione DiSanaPianta, un pranzo con prodotti bio, erbazzone e gnocco fritto, spettacolo teatrale Din-amici della Compagnia teatrale Barnaut, Yoga con Energie ASD e un concerto con Soul brother. Dal 1983 “La Collina” coltiva con il metodo biologico, da più di 20 anni con il metodo biodinamico, le cui regole permettono all’uomo, attraverso una visione olistica dell’ecosistema natura, di instaurare un rapporto salubre e in sintonia con l’ambiente, ma soprattutto di apportare fertilità ai terreni e di conseguenza ai cibi che vengono prodotti. Un modello di coltivazione e di vita che a distanza di tanti anni non è mai stato così attuale, mai come in questo tempo è importante riportare la natura e la biodiversità al centro di ogni nostro gesto quotidiano. Il giusto prezzo di ciò che viene prodotto in agricoltura serve a garantire rispetto per l'ambiente, la salute dei consumatori e i diritti sociali; serve a impedire lo sfruttamento di chi coltiva la terra in modo virtuoso. Questi sono i principi che hanno convinto i fondatori di questa realtà - la Collina - a stringere una collaborazione con Ecor NaturaSi.(Ren)