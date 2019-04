Campania: Borrelli (Verdi), Vesuvio dopo Pasquetta ridotto a una discarica a cielo aperto

- "Siamo amareggiati e basiti dall'atteggiamento di alcuni gitanti che, in occasione della consueta scampagnata di Pasquetta, hanno dato sfoggio di tutta la loro inciviltà riducendo il Parco del Vesuvio e le aree limitrofe in una discarica a cielo aperto". Lo ha dichiarato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli. "Ci sono giunte diverse segnalazioni - hanno proseguito Borrelli e Simioli - circa l'atteggiamento di alcuni gitanti che, dopo il pic nic, hanno abbandonato la spazzatura sul posto e sono andati via. Una consuetudine che testimonia in maniera calzante la maleducazione e la totale mancanza di senso civico che caratterizza alcuni cittadini. Questa barbarie deturpa uno dei luoghi paesaggisticamente più suggestivi del nostro Paese. Addirittura, in via Montagnelle a Torre del Greco, qualcuno ha ben pensato di approfittare dell'occasione per abbandonare la carcassa di uno scooter. Speriamo che grazie alle testimonianze di chi era presente sarà possibile identificare gli autori di questi veri e propri sversamenti in modo di punirli in maniera severa". "Solo - hanno concluso il consigliere e il conduttore - attraverso una stringente attività di censura si potrà convincere alcuni individui che i parchi naturali non sono delle pattumiere". (Ren)