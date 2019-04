Elezioni europee: Ronghi, parte progetto politico per cambiare Europa, Napoli e la Campania

- Sabato 27 aprile alle ore 10,30 al Teatro Sannazzaro, in via Chiaia n. 157, a Napoli, Salvatore Ronghi, candidato alle elezioni europee, nella Circoscrizione Italia Meridionale, con Giorgia Meloni, nella lista di Fratelli d'Italia, aprirà la campagna elettorale. L'iniziativa è coordinata dal portavoce di "Sud protagonista", Alessandro Cogliati, e dai rappresentanti storici della destra napoletana e campana, Marco Nonno, Enzo Rivellini e Luciano Schifone. "Con le elezioni europee del 26 maggio iniziamo un progetto politico, con il quale cambieremo l'Europa, renderemo il Sud protagonista nella nuova Europa e avvieremo il percorso per dare una svolta a Napoli e alla Campania. Questo comune progetto politico è improntato ai valori della destra, che si riunisce, forte e vincente, sotto la guida di Giorgia Meloni", ha dichiarato Ronghi. (Ren)