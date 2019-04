Napoli: Borrelli (Verdi): interrogazione per fare chiarezza su pioggia premi per dipendenti Soresa

- "Abbiamo depositato un'interrogazione alla Giunta per fare chiarezza sulla pioggia di promozioni nella Soresa, l'azienda che funge da centrale acquisti del sistema sanitario in Campania. In base all'ordine di servizio saranno promossi 33 dipendenti su 90 totali. In pratica più di un dipendente su tre. Numeri consistenti che appaiono abbastanza strani". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli commentando la notizia diffusa da "Il Mattino". "Tra le 33 promozioni, 19 riguardano avanzamenti al livello ‘quadro’ – ha aggiunto il consigliere -. L’altissimo numero di premi per i dipendenti ha messo all'erta anche i sindacati”. “Chiederemo di fare chiarezza ed esporre quali criteri di premialità sono alla base delle promozioni in modo da fare chiarezza su quanto sta accadendo in Soresa", ha concluso Borrelli. (Ren)