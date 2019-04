Napoli: dal 13 al 17 maggio a Castellammare la "Settimana del lavoro" della Fondazione Oiermo

- Dal 13 al 17 maggio, presso il Teatro della Fondazione Oiermo in via Annunziatella a Castellammare di Stabia, la Fondazione Oiermo, nell'ambito del progetto Policoro e del progetto Escogita, si preparerà a vivere la Settimana del lavoro, kermesse che nasce per rispondere all'esigenza di orientamento e accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso laboratori, seminari e incontri con professionisti ed aziende. Una settimana di appuntamenti per imparare a redigere un progetto di vita professionale, informarsi sui risvolti professionali dei propri titoli di studio, sulle possibilità di finanza agevolata per la creazione di impresa, conoscere meglio le risorse ed i bisogni territoriali, formarsi per sostenere colloqui di lavoro efficaci, incontrare fisicamente aziende presenti sul mercato locale. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai laboratori, che potrà essere riconosciuto anche nell'ambito dell'Alternanza scuola lavoro; ed inoltre la possibilità di essere inseriti in una banca dati di risorse territoriali. Partner dell'iniziativa sono enti ed associazioni locali che a diverso titolo operano nel campo delle politiche giovanili, in particolare formazione e lavoro, e delle imprese. (segue) (Ren)