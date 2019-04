Napoli: in casa armi, auto rubate e oltre 40mila euro in contanti. Denunciati due uomini a Marano

- I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli nel corso di una perquisizione nell'abitazione di due soggetti di 58 e 30 anni, padre e figlio, hanno rinvenuto e sequestrato 40mila euro all’incirca, armi e un’auto rubata. In particolare, i militari hanno trovato 3 fucili, 3 pistole e 159 cartucce di vario calibro. I due uomini – di cui uno già noto alle forze dell’ordine - sono stati denunciati per possesso ingiustificato di valori, ricettazione, smaltimento illecito di rifiuti e, il 30enne, per omessa custodia di armi. (Ren)