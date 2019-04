Napoli: Borrelli e Gaudini (Verdi), necessari interventi contro chi fruga nei contenitori della raccolta differenziata

- "Siamo molto preoccupati circa il fenomeno di coloro che si introducono nei contenitori della raccolta differenziata per raccogliere i rifiuti". La hanno dichiarato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere napoletano del Sole che Ride Marco Gaudini. "Si tratta - hanno proseguito i consiglieri - di una pratica pericolosa per la loro incolumità che determina un danno anche per l'ambiente urbano. Spesso, infatti, scartando tra i rifiuti, finiscono per tirare fuori del materiale dai contenitori, lasciandolo a terra. Questo modo di fare rischia di rovinare la raccolta differenziata. I materiali differenziati, infatti, si trovano dispersi nell'ambiente dopo essere stati estratti dai contenitori, rovinando l'attività delle famiglie e dei commercianti che dividono i rifiuti in base alla destinazione. Chiediamo al comune di Napoli e all'Asia un tavolo per valutare delle soluzioni che permettano di ovviare al problema". "Sarebbe un peccato - hanno concluso Borrelli e Gaudini - rovinare in questo modo il grande lavoro fatto in questi anni per aumentare le percentuali di raccolta differenziata". (Ren)