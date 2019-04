Piemonte: foreste, approvato piano di ripristino dei territori devastati dagli incendi del 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato, dalla Giunta regionale del Piemonte, il Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio danneggiato dai devastanti incendi boschivi che hanno interessato il Piemonte tra l’ottobre e il novembre del 2017 per quasi 10mila ettari, di cui oltre 7mila di bosco, 34% in area tutelata e 55% in proprietà privata. Soprattutto le province di Torino e Cuneo videro i loro boschi percorsi da fuochi che, in un breve arco temporale, arrivarono a coprire una superficie complessiva di molto superiore a quella interessata da incendi boschivi negli ultimi vent’anni; complici, oltre all’incuria e ai comportamenti dolosi dell’uomo, le temperature elevate, le scarse precipitazioni e i venti caldi di quel periodo. (segue) (Rpi)