Campania: Ronghi (Sud protagonista) e Nonno (FdI), a Pompei stagione turistica compromessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'incapacità politico-amministrativa del sindaco e dell'amministrazione comunale di Pompei, le Festività Pasquali, le celebrazioni del 1° maggio, la Supplica alla Madonna del Rosario dell'8 maggio e tutta la stagione turistica sono a rischio sicurezza e ordine pubblico". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta, il segretario federale di 'Sud protagonista', Salvatore Ronghi, i consiglieri comunali di opposizione, al comune di Pompei, Alfonso Conforti, Andreina Esposito, Alberto Robetti e Amato La Mura, e il vice portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Marco Nonno. "Il comune di Pompei – hanno spiegato Conforti, Esposito, Roberti, La Mura - non ha proceduto a dare seguito ai rilievi formulati dal ministero dell'Economia e delle Finanze circa la costituzione e la ripartizione dei Fondi per la produttività del personale non dirigente del comune di Pompei, per gli anni 2016,2017,2018, una annosa problematica che il sindaco Amitrano ben conosceva quando era assessore al Bilancio e, prima ancora, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, e che nulla ha fatto, in due anni di mandato, per risolvere". "Tale problematica – hanno aggiunto - determina l'impossibilità di corrispondere le indennità di turnazione e reperibilità agli Agenti della Polizia Municipale, con la conseguenza che essi potranno svolgere solo l'ordinario orario di lavoro e che si rischia il caos proprio nei giorni di maggiore affluenza turistica a Pompei. Il sindaco tragga le dovute conclusioni e si dimetta per il bene della città". (segue) (Ren)