Campania: incontro sui centri anti violenza tra Federsolidarietà e la Regione

- I referenti di alcuni centri antiviolenza e case rifugio nella rete di Confcooperative Federsolidarietà Campania hanno incontrato l'assessore regionale alle Pari opportunità, Chiara Marciani e il direttore generale alle Politiche sociali, Fortunata Caragliano, presso gli uffici di Confcooperative Campania per un confronto sul sistema Cav e sull'accoglienza delle donne maltrattate, tra punti di forza, criticità ed azioni da mettere in agenda per il miglioramento dei servizi. A margine di uno scambio di punti di vista e di esperienze, hanno fatto sapere i partecipanti, si è convenuto di lavorare in prima battuta sul trasferimento di risorse ai centri anti-violenza per potenziare i servizi sui territori, prevedendo anche meccanismi più snelli. Oggetto di lavoro sarà anche la redazione di un protocollo e di linee guida per tracciare il perimetro di percorsi e di linguaggi condivisi tra i diversi centri antiviolenza. I referenti dei servizi hanno manifestato all'Assessore anche la necessità di armonizzare le tariffe e di immaginare insieme il potenziamento dei servizi per gli uomini fautori della violenza, anche in un'ottica di prevenzione e di non reiterazione, e per i minori che assistono, anch'essi vittime di relazioni compromesse. (segue) (Ren)