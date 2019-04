Campania: A. Cesaro (FI), necessari avvisi per coprire gli ambiti carenti di medicina generale

- "Per il secondo anno consecutivo la Regione non ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale, come avrebbe dovuto fare entro il 31 marzo, l'elenco degli ambiti carenti di medici di base". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Quindi - ha proseguito Cesaro - niente avvisi e assistenza assolutamente carente. Questa grave inadempienza, che oramai da anni si traduce in una evidente insufficienza di un servizio fondamentale come quello del medico di famiglia e, quindi, in gravissimi disagi per i cittadini, non è più tollerabile. Già nelle prossime ore chiederò la convocazione d'urgenza della commissione Sanità per le audizioni del caso". "D'urgenza perché - ha concluso Cesaro - tra carenze strutturali, pensionamenti e pre-pensionamenti, l'inerzia della Regione rischia di trasformare l'attuale disagio in una vera e propria emergenza". (Ren)