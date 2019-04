Campania: Chiariello (Cdx), troppo poco efficaci le politiche sociali del sindaco di Sant'Antimo (Na)

- "Volendo parafrasare la Settimana enigmistica, forse non tutti sanno che nel gioco degli incastri e dell'affidamento delle deleghe finalizzate alla solita familistica e clientelare gestione del potere, il sindaco Russo ha preparato la strada ad un nuovo disastro: accorpare, come ha fatto, la delega alle Politiche Sociali a quella del Bilancio, assessorato che ha registrato un fallimento assoluto, equivale infatti ad affidare le pecore alla cure del lupo". Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "Vale la pena ricordare – hanno proseguito – che se questa amministrazione non paga da ben 9 mesi gli assegni di cura alle famiglie povere con diversamente abili a carico, gli stipendi alle cooperative e il dovuto a tantissimi fornitori, è perché è stata talmente inetta da farsi sospendere il trasferimento di ben 2 milioni di euro dal governo per non aver trasmesso per tempo la documentazione economico-finanziaria dell'ente". "Pertanto - hanno concluso i consiglieri - con quest'ultima bella trovata si profilano tempi neri anche e soprattutto per chi, alla sfortuna di ritrovarsi un'amministrazione che rappresenta una vera e propria calamità per Sant'Antimo, soffre gravi disagi familiari e personali". (Ren)