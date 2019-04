Rifiuti: Verdi, emergenza a Ponticelli e lungo l'Asse Mediano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono gli sversamenti abusivi di rifiuti nelle zone periferiche. Un atteggiamento incivile, dai contorni criminali, che determina un danno esponenziale all'ambiente urbano con rischi anche per la salute pubblica. I due casi evidenziati riguardano lo svincolo di Mugnano dell'Asse Mediano, dove giacciono addirittura le carcasse di alcune automobili, e l'area adiacente il Palavesuvio di Ponticelli, una struttura che è inclusa tra gli impianti delle prossime Universiadi. Un'area che, tra l'altro, è stata interessata in passato da roghi di rifiuti". Lo hanno denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla VI Municipalità Anna D'Ambrosio commentando le notizia riportata dal quotidiano online Napolivillage.com. "Non è la prima volta – hanno aggiunto Borrelli e D'Ambrosio – che ci troviamo di fronte a scene di questo tipo. Da tempo denunciamo il degrado provocato dallo sversamento abusivo di rifiuti sia in prossimità degli svincoli delle arterie a scorrimento veloce che nell'area di Ponticelli. Per quanto riguarda il secondo caso, alla luce delle precedenti segnalazioni, abbiamo deciso di proporre l'installazione dei sistemi di videosorveglianza dell'Asia. Una misura che sarà utile a contenere un fenomeno che, allo stato attuale, ha assunto quasi caratteri emergenziali. In merito alla criticità dell'Asse Mediano abbiamo inviato una comunicazione all'Anas chiedendo di bonificare l'area invasa dai rifiuti e rimuovere le carcasse delle automobili".(Ren)