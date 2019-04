Regionali Piemonte: Ricca (Lega), madamina Peretti strumentalizza i torinesi pro Tav

- “La madamina Giovanna Giordano Peretti si candida alle regionali con Chiamparino? Chi lo avrebbe mai detto! Come Lega siamo sempre stati a favore della Tav e sempre lo saremo, ma che le manifestazioni di piazza organizzate dalle madamine stessero virando verso una politicizzazione di sinistra era evidente". Così il capogruppo della Lega a Torino, Fabrizio Ricca. "Lanciare allarmismi e strumentalizzare la buona fede di tanti torinesi scesi in piazza per dire sì alla Tav con lo scopo di essere candidate in regione non è un’azione meritoria e squalifica i vertici di un movimento nato con istanze condivisibili”. (Rpi)