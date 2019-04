Napoli: domenica 28 aprile allo Slash il secondo appuntamento di Perfetti (s)conosciuti

- Si terrà domenica 28 aprile, dalle ore 19, allo Slash di Napoli, Perfetti (s)conosciuti-on stage, l'aperitivo networking che nel nuovo evento si soffermerà sul Napoli design: comunicazione e arti visive in città. Sarà l'occasione, in maniera informale durante un aperitivo, per confrontarsi e scambiarsi nuovi spunti al fine di promuovere e valorizzare i talenti e la cultura del progetto. Streetart, architettura, brand design, moda, fotografia, videoart e i tanti giovani che li sperimentano. Saranno loro, hanno fatto sapere i promotori dell'evento, i protagonisti del nuovo appuntamento di Perfetti (s)conosciuti-on stage.(Ren)