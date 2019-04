Def: risoluzione maggioranza, dare seguito ad Autonomia differenziata

- Nella risoluzione di maggioranza sul Def, appena depositata in Parlamento e che oggi sarà votata dalle Camere, si chiede al governo, "in considerazione dello stato avanzato delle iniziative per la realizzazione dell'autonomia regionale ed in particolare della condivisione espressa dal Consiglio dei ministri dello spirito delle medesime iniziative", di "dare seguito alla fase finale dei procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ai fini dell'attuazione del cosiddetto 'regionalismo differenziato'". La risoluzione quindi precisa che, "in particolare, con riferimento al sistema scolastico nazionale e al diritto allo studio", si chiede al governo di "definire livelli essenziali delle prestazioni tale da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale". (Rin)