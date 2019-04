Mostre: per il weekend di Pasqua Caravaggio, Fabre e Depositi

- Tris di mostre al Museo di Capodimonte per il weekend di Pasqua: Caravaggio, Fabre e Depositi. Un'offerta culturale variegata, arricchita da visite guidate gratuite alla mostra Caravaggio, a cura dei Servizi Educativi del Museo, performance musicali e teatrali a cura dell'Associazione MusiCapodimonte e, per i piccoli, l’iniziativa Ogni Favola è un gioco!, un reading di lettura dedicato ai più piccoli sul Belvedere a cura dell'associazione Amici del Real Bosco. Ecco tutti gli appuntamenti in dettaglio: ‘Caravaggio Napoli’, fino al 14 luglio 2019; Sala Causa (piano terra) aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 (compreso il mercoledì). Promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Pio Monte della Misericordia, con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, la mostra Caravaggio Napoli, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger (fino al 14 luglio 2019), la mostra approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio e l’eredità lasciata nella città partenopea. Con un rigoroso approccio scientifico, mette a confronto 6 opere del Merisi, provenienti da istituzioni italiane e internazionali, e 22 quadri di artisti napoletani, che ne registrano immediatamente la novità venendone travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro. Al fine di poter garantire a tutti le migliori condizioni di visita è consigliabile la prenotazione. Visite guidate a cura dei servizi educativi del Museo di Capodimonte. In occasione della mostra Caravaggio Napoli i Servizi Educativi del Museo propongono: le visite guidate A volo d’angelo, un percorso visivo sugli angeli in volo, venerdì 19 aprile 2019 dalle ore 17,30 alle 19,00, e Caravaggio in un'ora, sabato 20 aprile 2019 dalle ore 10.00. (segue) (Ren)