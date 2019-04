Imprese: nasce a Napoli una formula per migliorare le performance aziendali

- Avere una gestione efficace della tua azienda; analizzare le risorse a disposizione e sfruttarle al meglio; evitare sprechi di produzione, tempo e denaro; liberare tempo per attività a più alto valore; delegare senza preoccupazioni; ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Sono questi gli obiettivi che è possibile raggiungere grazie alla Formula P.M.I. "Nel mercato attuale, gli imprenditori che continuano a formarsi e a dedicare tempo ad acquisire nuove conoscenze e competenze, sono coloro che stanno accumulando vantaggio competitivo nel loro settore. Il problema è che oltre il 90% ritiene la formazione una perdita di tempo o non applica ciò che apprende, con un conseguente calo delle performance personali ed aziendali. Ecco perché ho creato Formula P.M.I., un workshop pratico dove lavorare concretamente al proprio business e in particolare alle 6 variabili che determinano il successo di un'organizzazione a qualsiasi livello. P.M.I. sta per Performance Management per Imprenditori e la Formula che ho ideato ha come obiettivo proprio il massimizzare le performance dell'imprenditore, dello staff e in generale dell'azienda". Così Roberto Castaldo, coach professionista e consulente aziendale.(Ren)