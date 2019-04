Vesuvio: controlli durante festività pasquali per prevenire danni ambiente

- Agostino Casillo, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in una lettera indirizzata ai sindaci della Comunità del Parco, alle forze dell'ordine e per conoscenza al Prefetto e al Questore di Napoli un potenziamento delle attività di controllo nell'area protetta del Parco Vesuvio durante il periodo delle festività pasquali. ''Ovviamente l'appello va a tutti coloro che sceglieranno il nostro territorio per trascorrere le vacanze pasquali, di rispettare l'ambiente e le regole della nostra area protetta. Si può fruire del Parco in serenità ed allegria ma senza sporcare e arrecare danno all'ambiente'' ha scritto sulla pagina facebook Casillo.(Ren)