Napoli: Borrelli (Verdi), fusti vuoti di birra abbandonati in piazza Dante dagli espositori dello Street Food Festival

- "Ci è stato segnalato che gli espositori dello Street Food Festival hanno abbandonato in piazza Dante i fusti di birra vuoti. Un atteggiamento maleducato, incivile e assolutamente irrispettoso nei confronti di uno dei luoghi simbolo della nostra città. I fusti, invece di essere conferiti in maniera corretta, sono stati assiepati e abbandonati in un punto della piazza, insieme ad altro materiale di risulta come le lattine delle conserve vuote". La ha denunciato il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. "Ridurre ad una discarica un luogo del genere rappresenta un vero e proprio affronto. Abbiamo provveduto a segnalare tale comportamento sia all'Asia che alla polizia municipale. Gli sversamenti abusivi di rifiuti da parte dei commercianti vengono, giustamente, puniti con la massima severità. Le regole, però, valgono per tutti. Non è ipotizzabile che, in occasione di fiere o iniziative simili gli espositori si comportino in tal modo, denotando tra l'altro una forte mancanza di rispetto nei confronti della città che li ospita". Il tavolo sarà pertanto riconvocato non oltre la fine della terza settimana di maggio. Nel frattempo decideremo con i lavoratori le iniziative di mobilitazione da mettere in campo per contrastare queste miopi politiche 'finanziario industriali' e per tenere alta l'attenzione sulla vertenza così come, più in generale, sulla questione della crisi industriale del nostro territorio".(Ren)