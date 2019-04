Regionali Piemonte: la madamin pro Tav Giovanna Peretti si candida con Chiamparino

- Una madamin scende in campo. Giovanna Peretti, una delle sette donne in arancione promotrici delle manifestazioni pro Tav, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali. Sarà nel listino di Chiamparino, per conto della lista civica Monviso, che fa riferimento a Mario Giaccone. (Rpi)