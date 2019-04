Torre del Greco (Na): sesto appuntamento della rassegna Indie ‘e Vene

- Sabato 20 aprile, alla vigilia della Pasqua, la musica dei Fitness Forever conquisterà il pubblico della rassegna di musica indipendente e cantautorato "Indie 'e Vene”, al Cafè Street 45 di Torre del Greco (Napoli). Da un'idea dell'artista torrese Toto Toralbo, la rassegna mira a diventare occasione di riferimento per la musica indipendente del territorio e non. Tra live e intervista corale, per conoscere gli artisti invitati da più prospettive grazie ad un format nuovo, le serate mettono l’ospite al centro, non solo con la sua musica, ma anche con la sua storia, che gli ha permesso di crescere, formarsi ed infine scrivere e comporre. Nel corso delle serate, non solo cantautori e band, ma anche personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica. Protagonisti della serata del 20 aprile sono i Fitness Forever, pop band guidata dal compositore e poli-strumentista Carlos Valderrama con una nuova attitudine jazz/funk e la stessa ossessione degli inizi per armonie celestiali e arrangiamenti raffinati. Nel "salotto” posizionato sul palco al fianco degli artisti, con Toto Toralbo nella conduzione delle interviste, tre speaker provenienti da due radio: Giuseppe Scognamiglio di Radio Siani, la radio della legalità insieme ad Alessia Fucci e Giovanni Arrotino del programma radiofonico FishEye di Radio Stonata. Le serate vengono successivamente riproposte al pubblico sulle diverse piattaforme web, attraverso un podcast radiofonico, che ripropone il clock completo della serata (su FishEye) e le singole interviste (su Radio Siani). La registrazione, la produzione e la postproduzione del podcast audio è a cura di Gabriele Toralbo (Radio Stonata) e Angelo Magliulo (Cafè Street 45). Alle immagini video di Kòvacs (Studio 32 Films) e alle galleryfotografiche di Giuliana Taranto (Radio Siani) è affidato il compito di raccontare la particolare atmosfera della serata, a metà tra un live show e una chiacchierata tra artisti.(Ren)